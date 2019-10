Aprilia, accoltellato un uomo: l'aggressore si è consegnato in caserma

Si è spontaneamente consegnato in caserma il responsabile dell'accoltellamento di un 30enne avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 15 ottobre, ad Aprilia. Si tratta di P.A., 28enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è attualmente denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate ma la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Ancora ignoti i motivi della violenta aggressione, che sarebbe però nata da motivi personali e da un diverbio nato con la vittima. Il 30enne G.S. è stato colpito all'addome con un'arma da taglio in via Carducci, a pochi passi dal parco pubblico Luigi Meddi. I carabinieri, dopo le testimonianze raccolte dai presenti, erano ormai sulle tracce dell'aggressore, che nel pomeriggio di oggi ha però deciso di costituirsi presentandosi presso la caserma dei carabinieri di Aprilia.

La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza in un ospedale della Capitale, dove si trova ora ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma sembra che l'uomo sia ora fuori pericolo.