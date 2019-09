Aprilia, Anzio e Nettuno senza acqua per lavori: le zone interessate dallo stop idrico

Alcune zone di Aprilia, Anzio e Nettuno senza acqua per circa 24 ore tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre. A darne notizia Acqualatina che ha annunciato “importanti interventi di ammodernamento e di ottimizzazione di tutto il sistema idrico a servizio dei Comuni di Aprilia, Anzio e Nettuno”.

L’intervento, spiega la società, “consentirà il recupero di importanti perdite sulla condotta adduttrice e realizzare opere necessarie a ridurre i disagi ed i tempi di ripristino del servizio in caso di futuri lavori sulla rete”.

L’interruzione idrica è prevista dalle 22 di martedì 10 settembre con la riapertura dei serbatoi alle 22 circa di mercoledì 11 settembre e la normalizzazione del flusso idrico prevista durante la notte.

Le zone interessate sono:

- Aprilia: Consorzio colle mare

- Nettuno: Cadolino, Zucchetti, via Ragusa e via Siracusa, via Dolomiti, San Giacomo (bassa pressione), Santa Barbara, via Miglioramento, via Rinascimento, via dell’Ermellino e traverse collegate e Caserma di polizia

- Anzio: quartiere Europa, Santa Teresa, Lavinio stazione, Anzio Colonia, Lavinio mare, zona Cincinnato, zona Villa Claudia, zona Falasche e via delle 5 miglia.

Sarà messo a disposizione un servizio sostitutivo a mezzo autobotti:

- ad Aprilia presso il consorzio Colle mare

- Nettuno: via Cadolino, Santa barbara, Via rosario Livatino e Caserma di polizia

- Anzio: Lavinio stazione, (parcheggio della stazione), Lavinio mare (piazza Lavinia), zona Villa Claudia, Santa Teresa (piazzale Santa Teresa), Anzio Colonia (parcheggio Via Casal di Brocco) e quartiere Europa (via Nerone).