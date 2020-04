Aprilia, in fila per ricevere un pasto dà in escandescenze e poi aggredisce i carabinieri

Per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è stato arrestato ad Aprilia un 26enne di origine nigeriana. Icarabinieri del nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati dai colleghi della stazione del capoluogo, sono intervenuti dopo la segnalazione di un'aggresisone.

Il giovane infatti, mentre era in fila in una struttura che distribuisce pasti ai più bisognosi, ha aggredito alcune persone che facevano la fila insieme a lui. Una volta arrivati i militari ha inoltre opposto un'energica resistenza sferrando calci e pugni per poi essere immobilizzato dopo una lunga colluttazione. Il 26enne è stato poi condotto in carcere a Latina.