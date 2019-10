Aprilia, aggredisce l'ex compagna e la madre nel cortile della caserma: bloccato dai carabinieri

Resistenza a pubblico ufficiale e minaccia. Agli arresti è finito, ad Aprliia, un uomo di 35 anni del luogo, fermato in flagranza di reato.

L'uomo infatti, nel cortile del comando dei carabinieri di Aprilia, ha minacciato e aggredito l'ex compagna e la madre proprio mentre le due donne si accingevano a sporgere denuncia contro di lui. L'aggressione è stata interrotta grazie all'intervento immediato di uno dei militari in servizio in caserma che, con il supporto di altri colleghi, è riuscito a bloccare il 35enne. L'uomo ha reagito con violenza ma è stato arrestato e condotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.