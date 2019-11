Il treno arriva in ritardo: passeggero prende a calci la cabina del macchinista

Il treno è arrivato in ritardo e un passeggero ha pensato bene di reagire prendendo a calci la cabina di guida del macchinista. L'episodio è avvenuto nella tarda serata del 31 ottobre a bordo di un convoglio regionale che era arrivato alla stazione di Campoleone.

Un 53enne, lamentandosi del ritardo ha dato in escandescenze colpendo ripetutamente la cabina del treno. E' stato dunque necessario richiedere l'intervento dei carabinieri di Aprilia. I passeggeri del treno sono stati fatti scendere e, come conseguenza, la corsa è stata soppressa. La violenta reazione è valsa all'uomo una denuncia a piede libero per interruzione di pubblico servizio.