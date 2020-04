Blitz dei carabinieri: trovati 34 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina: un arresto

Un blitz antidroga fuori dai confini della provincia per i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che hanno condotto l'operazione insieme ai colleghi della stazione di Campoverde. Un'indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti ha portato ad arrestare un cittadino indiano di 44 anni.

Nel corso di una perquisizione domiciliare in un'abitazione di Anzio i carabinieri hanno trovato un ingente quantitativo di droga. Per la precisione 30 chili di hashish suddiviso in panetti da 100 grammi ciascuno, oltre a 3,5 chili di marijuana e a 500 grammi di cocaina. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e l'uomo condotto nella casa circondariale di Velletri, dove si trpva a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le indagini sono ancora in corso per risalire ad eventuali complici del cittadino indiano nel gestire il traffico di stupefacenti e nel ricostruire la rete di spaccio in provincia.