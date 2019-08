Aprilia, aperto il prolungamento di via Vesuvio con via La Cogna

Come annunciato dall’assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso in commissione nella mattinata di martedì, è aperto ufficialmente aperto al traffico, ad Aprilia, il prolungamento di via Vesuvio fino all’intersezione con via La Cogna.

Per effetto dell’ordinanza dirigenziale pubblicata nella tarda mattinata di oggi, 1° agosto, sulla nuova strada è istituito il doppio senso di circolazione, mentre non è possibile la sosta o la fermata sui lati della carreggiata. Il limite di velocità è di 30 km/h. Nel tratto tra via La Cogna e la strada di accesso alla stazione ferroviaria di Campo di Carne la circolazione, a senso unico alternato, sarà regolata dal semaforo.

Il Comune di Aprilia raccomanda a tutti i cittadini la massima prudenza e il rispetto dei limiti di velocità.