Aprilia, i carabinieri trovano armi e droga nascoste in casa: arrestata una 49enne

Armi e droga nascoste in casa: una donna di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri ad Aprilia. L’attività dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile è scattata nella giornata di ieri, venerdì 6 settembre, al termine di una breve attività investigativa.

Nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione della 49enne sono stati rinvenuti, nascosti in un trolley, 300 grammi di marijuana divisi in dosi e 20 grammi di cocaina sempre suddivisi in dosi; trovate anche due pistole Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, una pistola Colt risultata rubata a Roma nel gennaio del 2014 e 9 cartucce calibro 7,65.

Tutto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri che hanno arrestato in flagranza la donna che dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Per lei dalla competente Autorità Giudiziaria sono stati disposti gli arresti domiciliari.