Aprilia, in auto con droga e armi non si ferma all'alt: 49enne inseguito per chilometri e arrestato

Aveva in auto una pistola, proiettili, una mazza da baseball e droga ed è incappato in un posto di blocco dei carabinieri di Aprilia che lo hanno arrestato.

E’ accaduto ieri notte quando S.M., 49 anni, residente ad Aprilia, non si è fermato all’alt dei militari in una strada del centro cittadino. L’auto dell’Arma lo ha quindi inseguito per circa 5 chilometri e alla fine lo ha bloccato.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti una pistola calibro 9 detenuta illegalmente con 61 proiettili dei quali uno già in canna; 10 grammi di cocaina e 2 grammi di hascisc oltre ad una mazza da baseball. L’uomo è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Latina dove sarà interrogato nei prossimi giorni.