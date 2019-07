Aprilia, trovato con la cocaina e materiale per il confezionamento: 25enne arrestato

Nel corso di un servizio mirato contro lo spaccio di droga i carabinieri del Reparto territoriale hanno arrestato ad Aprilia un 25enne del luogo. L'arresto è scattato perché, nel corso di una perquisizione personale e nel proprio domicilio, i militari hanno rinvenuto diverse dosi di stupefacente.

In particolare il giovane apriliano è stato trovato con delle dosi di cocaina per un peso complessivo di 11 grammi, oltre a materiale per il confezionamento. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e il 25enne sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo in tribunale.