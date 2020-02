Due etti di cocaina nascosti in casa: scattano le manette per un 54enne di Aprilia

Due etti di cocaina nascosti in casa, insieme a tre bilancini per pesare lo stupefacente e ad altro materiale per il confezionamento delle dosi. Ad Aprilia i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del Reparto Territoriale hanno arrestato un uomo di 54 anni nel corso di un servizio antidroga.

I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare scoprendo 200 grammi di cocaina. Per il 54enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Latina.