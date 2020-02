Spaccio di marijuana ad Aprilia: i carabinieri arrestano un 23enne

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato ad Aprilia nel corso di uno specifico servizio antidroga dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del Reparto territoriale. Il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare ed è stato trovato in possesso di 40 grammi di marijuana già suddivisa in dosi per la vendita.

Insieme allo stupefacente anche materiale per il confezionamento. Il 23enne è stato giudicato con rito direttissimo questa mattina, 1° febbraio.