Blitz antidroga dei carabinieri ad Aprilia: 41enne trovato con due etti di hashish e marijuana

E' stato perquisiito e trovato in possesso di oltre due etti di stupefacenti. Un cittadino originario del Marocco di 41 anni è stato arrestato ad Aprilia, dove risiede, dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile con l'ausilio del personale del nucleo cinofili di S. Maria di Galeria. Nel corso di uno specifico servizio antidroga i militari lo hanno fermato e hanno poi proceduto con una perquisizione personale e domiciliare.

Il 41enne è stato trovato con due panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi e 15 grammi di marjuana, bilancini di precisione per pesare la droga e materiale per il confezionamento delle singole dosi. L'uomo è finito ai domiciliari nella sua abitazione come disposto dall'autorità giudiziaria.