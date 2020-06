Quasi due chili di marijuana trovati in casa: 40enne finisce in manette

Operazione antidroga ad Aprilia.questa mattina, 29 giugno, con l'arresto di un uomo e il sequestro di un grosso quantitativo di stupefacente. Sono entrati in azione i crabinieri della stazione di Camporverde coadiuvati dal personale del nucleo cinofili di Roma.

In manette è finito un uomo di 40 anni, cittadino romano. Nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio, i militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo ad Aprilia e trovato 1,8 chili di marijuana già essiccata insieme a materiale per la coltivazione delle piante e per il confezionamento delle singole dosi da vendere. Per il 40enne romano si sono aperte le porte della casa circondariale di Latina.