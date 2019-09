Aprilia, servizio antidroga: trovato con quasi due etti di hashish e arrestato

Blitz antidroga dei carabinieri ad Aprilia. I militari hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione e spaccio di stupefacenti un uomo di 48 anni, L.F., del posto.

Nel corso di un mirato servizio, il personale del Reparto territoriale ha effettuato una perquisizione personale e domiciliare e trovato quasi due etti di hashish. L'uomo aveva per la precisione 170 grammi di stupefacente e diverso materiale per il confezionamento che è stato sottoposto a sequestro. Per il 48enne è scattata la misura degli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria.