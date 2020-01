Blitz in casa di un 23enne, scoperta droga e artifici pirotecnici vietati: scatta un arresto ad Aprilia

Droga e artifici pirotecnici di genere proibito. E ' quanto hanno scoperto ad Aprilia i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale nel corso di una perquisizione in casa di un ragazzo del luogo di 23 anni. I militari hanno trovato 60 grammi di marijuana, cinque grammi di hashish, materiale per il confezionamento, due artifici pirotecnici vietati, la somma di 540 euro in contanti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre per il 23enne è scattato l'arresto ai domiciliari. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti e fabbricazione o commercio abusivo di materiali esplodenti.