Aprilia, preso alla stazione con due etti e mezzo di hashish: arrestato 28enne

Due etti e mezzo di hashish e materiale per il confezionamento della droga. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del reparto territoriale alla stazione ferroviaria di Aprilia. Un ragazzo di 28 anni, residente in città, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato bloccato dai militari che lo hanno sottoposto a una perquisizione personale. Nel corso dell'accertamento sono stati scoperti ben 250 grammi di hashsh insieme a tutto l'occorrente per confezionare le dosi. Il 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa del rito per direttissima fissato per la mattinata di domani 7 novembre.