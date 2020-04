Sorpreso a forzare una cabina per fototessere: arrestato in flagranza ad Aprilia

E' stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Ai domiciliari un 39enne di Aprilia che è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile a forzare la cassa di una cabina automatica per fototessere che era stata installata per strada.

In attesa del rito direttissimo l'uomo è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione.

