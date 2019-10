Aprilia, condannato per un furto dopo 11 anni: finisce in carcere un 50enne

Condananto a scontare un anno e sei mesi di reclusione perché responsabile di furto in abitazione. I fatti risalgono al 2008, commessi a Pomezia. Ora i carabinieri della stazione di Campoverde hanno arrestato un 50enne del luogo.

L'arresto è scattato in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di velletri. Come disposto dall'autorità giudiziaria, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Latina.