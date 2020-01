Razzia di gioielli e orologi per 90mila euro: ladro rintracciato e arrestato ad Aprilia

E' stato rintracciato e arrestato ad Aprilia l'autore di un maxi furto in un'abitazione commesso a giugno del 2018. In manette è finito un 24enne di Aprilia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Udine. Il furto era stato consumato infatto nel comune di Moruzzo, in provincia di Udine.

Secondo la ricostruzione, arrivata al termine di un'attività di indagine dei carabinieri, il 24enne si era introdotto in un appartamento e aveva fatto razzia di orologi e gioielli del valore di circa 90mila euro. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere a Latina.