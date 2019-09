Aprilia, picchia la ex compagna fino a provocarle un trauma facciale: arrestato

Si è scagliato contro la sua ex, minacciandola e picchiandola fino a provocarle un trauma facciale. L'aggressione ai danni di una donna di nazionalità rumena di 43 anni è avvenuta ad Aprilia, nella frazione di Campoverde. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia, il suo ex compagno, un connazionale di 44 anni.

Per la donna, colpita ripetutamente al volto, è stato necessario il trasporto in ospedale, dove i sanitari hanno diagnosticato un trauma facciale, giudicato guaribile in 25 giorni. Per l'uomo si sono aperte invece le porte del carcere di Latina come disposto dall'autorità giudiziaria.