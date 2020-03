Aprilia, botte alla convivente: arrestato un 35enne per maltrattamenti

E' stato arrestato in flagranza di reato a Campoverde, alla periferia di Aprilia, un uomo del luogo di 35 anni, accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. I carabinieri della stazione locale hanno accertato che l'uomo aveva minacciato e percosso la sua convivente, causandole escoriazioni e ferite giudicate guaribili in 5 giorni dal personale medico a cui la vittima si era rivolta per le medicazioni.

L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina.