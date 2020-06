Aprilia, maltrattamenti alla madre: dopo l'allontanamento arriva il carcere per un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Campoverde, Aprilia, dai carabinieri del Reparto territoriale in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal tribunale di Latina per maltrattamenti. Il giorvane, originario di Reggio Calabria, era già destinatario della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla propria madre, che era stata vittima di ripetuti maltrattamenti.

Il trasferimento in carcere disposto dall'autorità giudiziaria si è reso necessaria perché l'attività investigativa dei carabinieri ha accertato che la misura cautelare già emessa a carico del ragazzo non era più sufficiente a garantire l'incolumità della donna. Per il 19enne si sono aperte quindi le porte della casa circondariale di Latina,