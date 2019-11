Sorpreso a vendere droga ai clienti: arrestato in trasferta pusher di Aprilia

Insieme a un complice stava vendendo dosi di droga a quattro clienti in coda, che attendevano il proprio turno. A finire in manette, a Roma, un 33enne di Aprilia e un 51enne di origini campane, entrambi volti già noti alle forze dell'ordine. Quando è scattato il blitz da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montesacro, il pusher apriliano e il complice sono stati sorpresi proprio mentre cedevano diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish ai quattro assuntori, tutti poi identificati e segnalati al Prefetto.

Le successive perquisizioni personali hanno consentito ai militari di ritrovare nelle tasche dei due spacciatori altre tre dosi di cocaina, 10 di marijuana e due di hashish insieme a 500 euro in contanti, provento dell'attività illecita. I due arrestati sono stati quindi accompagnati in caserma in attesa di essere processati con rito direttissimo.