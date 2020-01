Rapina aggravata alla clinica veterinaria di Aprilia: arrestato un 51enne

E' stato identificato ed arrestato il presunto autore di una rapina messa a segno il 17 dicembre scorso ad Aprilia. Nel mirino del malvivente era finita una clinica veterinaria. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, l'uomo aveva bussato alla porta della clinica in piena notte e aveva minacciato il medico di turno facendosi consegnare del denaro contante che era presente in cassa e poi fuggendo nella zona. Le telecamere di sorveglianza avevano però ripreso tutta la scena consentendo ai carabinieri di identificare il responsabile.

Questa mattina, 11 gennaio, l'uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Latina. In manette è finito M.V, 51enne di Aprilia, ritenuto responsabile di rapina aggravata.