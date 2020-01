Aprilia, in casa 25 grammi di cocaina e un bilancino: 27enne arrestato

Un giovane di 27 anni è finito agli arresti ad Aprilia con diverse dosi di cocaina. I carbinieri nel corso di uno specifico controllo antidroga hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare scoprendo lo stupefacente.

Il ragazzo nascondeva infatti 25 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e del materiale per confezionare le dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre il 27enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa del giudizio per direttissima.