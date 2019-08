Aprilia, botte e minacce alla moglie e al figlio: 65enne arrestato dai carabinieri

Botte e minacce alla moglie e al figlio: un uomo di 65 anni di Aprilia è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto nella giornata di ieri, sabato 17 agosto, a Campoverde.

Ad allertare i militari è stata la stessa donna. L’uomo è accusato di aver percosso e minacciato la consorte e il figlio di 38 anni, anche alla presenza degli stessi militari intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna.

Il 65enne è stato così arrestato: dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia. Al termine delle formalità di rito per lui sono stati disposti dal giudice i domiciliari in attesa della convalida.