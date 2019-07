Aprilia: cade da una scala, un uomo soccorso con l’eliambulanza

E’ stato necessario l’intervento anche di un’eliambulanza per soccorrere ad Aprilia un uomo rimasto ferito dopo essere caduto da una scala. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 luglio, nei pressi del parco di via dei Mille.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato in dei lavori di ristrutturazione presso un edificio quando per cause che sono ancora al vaglio è caduto dalla scala.

Scattato l’allarme si è attivata la macchina dei soccorsi; sul posto oltre ad un’ambulanza del 118 è stata fatta atterrare nel parco anche un’eliambulanza per il trasferimento dell’uomo in ospedale. In corso gli accertamenti.