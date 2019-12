Aprilia: inaugurata la nuova Casa della Salute

E’ stata inaugurata questa mattina, 16 dicembre, la Casa della Salute di Aprilia. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti l’assessore regionale alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati. Si tratta della 22esima Casa della Salute del Lazio realizzata con un finanziamento di 600 mila euro da parte della Regione.

“Stiamo realizzando una nuova rete sociosanitaria territoriale di cure primarie e di continuità assistenziale. Un sistema – ha spiegato l’assessore D’Amato - che prima non c’era, dove i cittadini possono incontrare una nuova offerta di servizi, più accessibili e meglio organizzati. Una rete di servizi di continuità assistenziale dove si può effettuare una visita medica, richiedere certificati e prenotare le prestazioni più urgenti. Grazie all’accordo con i pediatri di libera scelta è possibile inoltre effettuare una visita pediatrica”.

La Casa della Salute di Aprilia

La Casa della Salute di Aprilia serve un bacino di circa 125 mila abitanti afferenti al territorio dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima (Comuni del Distretto socio-sanitario LT1). E’ dotata di un’area accoglienza, un Punto Unico di Accesso (PUA), uno Sportello Unico di Prenotazioni (CUP) per pagamento ticket e prenotazione prestazioni specialistiche, punto prelievi, Medicina di Base (a partire dal prossimo anno sarà attivato l’Ambulatorio di cure primarie aperto nei fine settimana-Ambufest). Per quanto riguarda la specialistica medica è attivo l’ambulatorio di Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatra, Neurologia, Diabetologia, Geriatria, Medicina Legale, Psicologia Clinica. E’ attiva un’Unità di Cure primarie (UCP) per la presa in carico dei pazienti cronici. Presso la nuova Casa della Salute di Aprilia è inoltre attivo lo Sportello del Tribunale dei Diritti del Malato.

“Una struttura completamente rinnovata al servizio del territorio – commenta il Dg Casati - I cittadini possono usufruire di tutti quei servizi e attività legati alla gestione quotidiana e ordinaria della tutela della salute. L’attivazione di questo presidio fa parte di quel mosaico di provvedimenti e investimenti, in personale, tecnologie e lavori strutturali, volti a riqualificare l’offerta sanitaria del territorio”.

Le Case della Salute del Lazio

Nella provincia di Latina sono state già attivate la Casa della Salute di Priverno e quella di Sezze. Le Case della Salute hanno raggiunto la quota di 1 milione e 800 mila prestazioni totali nel I° semestre del 2019 e il trend è in continua crescita. I dati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale eseguite nelle Case della Salute nel primo semestre del 2019 sono in crescita del 5,3% se confrontate con quelle eseguite nel primo semestre del 2018 (oltre 1,6 milioni di prestazioni). Tutte le informazioni sulle 21 Case della Salute attivate su tutto il territorio regionale sono disponibili sul portale SaluteLazio.it e scaricando la App SaluteLazio.

Forte (PD): “Un passo importante per la provincia pontina”

“La casa della Salute di Aprilia rappresenta un importante traguardo per il territorio e per l’intera provincia - ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Pd Enrico Forte -. Come annunciato da D’Amato, a breve entreranno in funzione anche le nuove Case della Salute a Cori e Minturno, nel segno degli impegni presi con i cittadini. Puntiamo ad una sanità migliore, oltre che ad un modello nuovo di presa in carico e prevenzione che pesi sempre meno sulle strutture ospedaliere. La realizzazione della Case della Salute rappresenta uno dei punti fondamentali per la Regione, che su Latina vuole investire anche per un nuovo ospedale del capoluogo, che sarà di fondamentale importanza per ammodernare la sanità pontina”.