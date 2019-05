Aprilia, un caso di Chikungunya: scattano le misure dettate dal Ministero della Salute

Accertato un caso di Chikungunya ad Aprilia. A darne notizia il Comune dopo che il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Latina ha informato il sindaco Antonio Terra dell’accertamento del caso riguardante la malattia virale trasmessa dalla zanzara del genere Aedes.

Il soggetto cui sono stati riscontrati i sintomi, spiega ancora l’Amministrazione, è residente ad Aprilia in via Vanzina, ed è appena rientrato da un viaggio in Brasile.

"A tutela e salvaguardia della salute pubblica - si legge in una nota -, come richiesto dalla Asl di Latina e seguendo le indicazioni e le modalità dettate dal Ministero della Salute (“Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zika – 2018”, il Comune di Aprilia sta provvedendo in via cautelativa alla disinfestazione della zona prossimale a via Vanzina 75, per un raggio di 200 mq”.

Sul sito del Comune di Aprilia è stata pubblicata l’ordinanza del sindaco in cui sono presenti indicazioni e raccomandazioni alla cittadinanza.