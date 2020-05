Venti chili di cocaina nascosti in un magazzino, imprenditore in manette

Aveva venti chili di cocaina nascosti all'interno di un magazzino in uso alla sua ditta ed è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.

A finire in carcere un insospettabile, A.M., 51enne imprenditore di Aprilia. Nella tarda mattinata di oggi, domenica 17 maggio, i carabinieri del reparto territoriale unitamente a quelli della stazione di Campoverde al termine di uno specifico servizio antidroga sul territorio cittadino hanno effettuato una perquisizione in alcuni magazzini in via Caligola in uso alla ditta del 51enne e in uno di questi locali hanno trovato ben venti chili di cocaina già divisa in venti panetti.

Per l'uomo sono scattate le manette per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine comunque prosegue.