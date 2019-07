Amianto, il tribunale condanna l'Inps al risarcimento per esposizione in una ditta di Aprilia

Il tribunale di Latina riconosce l'esposizione ad amianto di un lavoratore della Impress spa, poi diventata Nuova Commerciale Imballaggi, di Aprilia. Il giudice Umberto Maria Costume ha condannato l'Inps all'accreditamento delle maggiorazioni contributive per esposizione alla fibra killer, con prepensionamento e aumento della pensione.

Come accertato dai tecnici nominati dall'autorità giudiziaria, l'amianto è stato utilizzato all'interno dello stabilimento per la coibentazione e l'isolamento termico di strutture, impianti e macchine che operavano a temperature elevate. "Ci troviamo davanti all'ennesimo caso di riconoscimento di esposizione qualificata ad amianto - spiega l'avvocato Ezio Bonanni, difensore del lavoratore e presidente dell'Osservatorio nazionale amianto - che conferma le precedenti pronunce di accertamento e riconoscimento della presenza di amianto presso il sito della Ardagh Metal Packaging Italy spa".

Il lavoratore in questione, con mansione di conduttore di macchine, addetto alle presse, alle chiavette durante la lavorazione del filo zincato e alla ceratrice, e incaricato della spruzzatura di paraffina sui fogli di alluminio e di banda stagnata, è risultato esposto a fibre e polveri di amianto oltre la soglia delle 100 ff/ll, per una media giornaliera di 8 ore lavorative, per un periodo ultradecennale. "La pronuncia del Tribunale di Latina è coerente con le precedenti decisioni di condanna dell'Inps all'accredito delle maggiorazioni contributive per quei lavoratori che hanno lavorato in siti contaminati da amianto - spiega Bonanni - L'azione della nostra associazione prosegue in provincia di Latina per ottenere il riconoscimento e la tutela di tutti i diritti dei lavoratori esposti alla sia nei confronti dell'Inps, che dell'Inail, in caso di malattia professionale".