Brandisce un bastone e distrugge una pensilina dell'Atac: 45enne di Aprilia denunciato a Ostia

Un 45enne di Aprilia è stato denunciato nei giorni scorsi a Ostia per danneggiamento aggravato. I carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata al 112 per la presenza in strada di una persona in forte stato di agitazione.

I militari, arrivati sul posto, hanno individuato un uomo che, in evidente stato di alterazione psico fisica, incurante della presenza di altre persone, brandiva un bastone e colpiva con violenza una pensilina dell'Atac e una cabina telefonica. I carabinieri hanno quindi prontamente bloccato l'uomo che stava dando in escandescenza. Lo hanno disarmato e riportato alla calma e lo hanno poi denunciato in stato di libertà.