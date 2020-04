Trovati con cocaina e bilancino di precisione, due arresti a Aprilia

Altri due arresti per droga ad Aprilia. Ad effettuarli sono stati i carabinieri del locale Nucleo operativo nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. I controlli hanno portato all'arresto di due persone residenti ad Aprilia che, in seguito ad una perquisizione sia personale che domiciliare, sono stati trovati in possesso di 110 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

I due arrestati, chiamati a rispondere di detenzone a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si trovano agli arresti domiciliari in attesda di essere ascoltati dal giudice.

