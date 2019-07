Aprilia: fugge all’alt dei carabinieri. Trovato in casa aveva droga, una carabina e soldi

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia per detenzione di stupefacenti, arma clandestina ed esplosivi. L’arresto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 febbraio, al termine di un’attività di osservazione e controllo dei militari del Norm del locale Reparto Territoriale.

L’uomo, un 39enne del posto, è prima sfuggito all’alt intimato dai carabinieri e successivamente rintracciato. Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 400 grammi di hashish insieme al materiale per il confezionamento, ad una bomba carta con un candelotto pirotecnico di genere vietato e una carabina sprovvista di matricola. Nel corso dei controlli rinvenuti anche 15mila euro in contanti.

Per il 39enne è scattato l'arresto; terminate le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Latina.