Mezzo chilo di cocaina in casa: in manette due uomini e una donna ad Aprilia

Tre persone finite agli arresti ad Aprilia nel corso di un servizio antidroga condotto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. I tre sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e spaccio in concorso. Si tratta di M.M., 50 anni, S.F., 20enne, e una donna di 46 anni, N.S.

I tre sono stati sorpresi dai militari che hanno poi approfondito i controlli con una perquisizione personale e domiciliare. Nel corso dell'accertamento sono stati trovati 560 grammi di cocaina e altro materiale usato per confezionare le dosi di droga. Dopo le formalità di rito i tre sono stati associati alla casa circondariale di Latina e al carcere di Rebibbia come disposto dall'autorità giudiziaria.