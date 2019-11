Aprilia, estorsione e spaccio: scattano le manette per un 22enne

Estorsione continata e spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse è finito in manette ad Aprilia un giovane di 22 anni, M.A. I carabinieri del Norm del Reparto territoriale lo hanno arrestato al termine di un'articolata attività investigativa che ha accertato come il ragazzo, nel mese di agosto, avesse costretto un 35enne suo cliente per la droga a consegnargli la somma di 7.300 euro.

La somma di 300 euro è stata consegnata proprio nella giornata di ieri, 20 novembre. E in quel momento il 22enne è stato bloccato dai militari e condotto nella casa circondariale di Latina come disposto dall'autorità giudiziaria.