Aprilia: evade dai domiciliari, sorpreso dai carabinieri in giro in città. Arrestato ancora

Nonostante fosse ai domiciliari è stato trovato dai carabinieri in giro per la città. Un giovane di 20 anni, originario del Kosovo, è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia. Nella serata di ieri, domenica 23 febbraio, il ragazzo, che stava scontando i domiciliari, è stato sorpreso dai militari dell’Arma a piedi per le vie cittadine senza esserne autorizzato. E’ stato arrestato per evasione.