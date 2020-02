Andava in giro di notte nonostante fosse ai domiciliari, 26enne arrestato

E’ stato sorpreso fuori dalla sua abitazione nonostante fosse obbligato a rimanere in casa, agli arresti domiciliari. Il 26enne di Aprilia è stato scoperto la scorsa notte mentre girava per la città dai carabinieri del locale reparto territoriale che lo hanno arrestato in flagranza per evasione.

M. D., queste le sue iniziali, è stato quindi portato in caserma e nella giornata di domani sarà processato per direttissima.