Aprilia, rubano in un’auto in sosta: due giovanissimi bloccati subito dopo il furto

Sono stati bloccati dai carabinieri subito dopo il furto in un’auto: nei guai due giovanissimi ad Aprilia. Il più grande, un 19enne di origini romene ma residente nel comune pontino, è stato arrestato in flagranza per furto con destrezza in concorso, mentre l’altro, un connazionale non ancora maggiorenne, è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 13 luglio: i due giovanissimi sono stati bloccati dopo aver rubato all’interno di un’auto in sosta alcuni effetti personali di proprietà di un 64enne residente a Sabaudia. Al termine delle formalità di rito il ragazzo arrestato è stato accompagnato nel carcere di Latina in attesa del rito direttissimo.