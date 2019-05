Aprilia, si introduce di notte in un bar per rubare: sorpreso dai carabinieri finisce in manette

Si era introdotto all'interno di un bar con l'intento di rubare. E' accaduto ad Aprilia, dove i carabinieri del Norm del reparto territoriale nelle prime ore della mattinata di oggi, 18 maggio, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un uomo di 45 anni residente a Pomezia. Il ladro è stato bloccato dai militari proprio mentre si allontanava da un bar.

Poco prima era riuscito ad entrare dopo aver forzato la seracinesca. Una volta all'interno dell'esercizio commerciale aveva rubato assegni e un registratore di cassa contenente il denaro contante della giornata ancora in fase di quantficazione. L'intero bottino è stato però recuperato dai carabinieri e restituito al proprietario del locale. Per il 45enne è scattato l'arresto in flagranza. L'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.