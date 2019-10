Aprilia: ruba nell’esercizio commerciale, 19enne arrestato dai carabinieri per furto

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia per il furto all’interno di un negozio. L’arresto, nella flagranza di reato, nella notte da parte dei militari del Norm del locale Reparto Territoriale.

Il giovanissimo è stato sorpreso dai carabinieri mentre si allontanava da un esercizio commerciale del posto, dopo aver rubato materiale elettronico. E’ stato arrestato per furto aggravato; disposti per lui i domiciliari in attesa del rito direttissimo.