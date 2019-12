Aprilia, furto nel supermercato: ladro tenta la fuga dopo aver rubato tre televisori

Un uomo è stato arrestato ad Aprilia dopo aver rubato all’interno di un supermercato. Si tratta di un 34enne bloccato dai carabinieri del Norm del locale Reparto Territoriale.

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, sabato 7 dicembre. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre si allontanava dal supermercato dopo asportato tre televisori per un valore complessivo di 724 euro.

Arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissata per domani mattina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.