Aprilia, rubano sei bottiglie di superalcolici in un supermercato: scoperti e denunciati

Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso due cittadini indiani di 41 e 32 anni. I due uomini sono entrati in un centro commerciale di Aprilia e si sono impossessati di sei bottiglie di superalcolici cercando poi di allontanarsi dall'esercizio commerciale senza pagare.

Dopo la denuncia dei commercianti, sono intervenuti sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, che hanno fermato i due ladri denunciandoli a piede libero. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata.