Gambizzò il suo inquilino ad Aprilia, condannato a otto anni

Pesante condanna per Mario Zappone, l’uomo di Aprilia chiamato a rispondere della gambizzazione di un cittadino romeno avvenuta ad Aprilia a maggio dello scorso anno.

Il Tribunale di Latina presieduto da Valentini gli ha infatti inflitto una pena di otto anni di carcere, superiore a quella richiesta dal pubblico ministero Simona Gentile.

L’uomo e la moglie Caterina Di Fazio erano chiamati a rispondere a vario titolo di lesioni aggravate, porto abusivo di arma, tentata rapina e tentata estorsione: lui per avere sparato e ferito lo straniero al quale avevano affittato un appartamento per un debito di 480 euro mentre la donna avrebbe anche lei minacciato l’inquilino con la pistola.

La vittima era andata a farsi medicare al pronto soccorso con una pallottola nella gamba ed aveva raccontato tutto chiamando in causa gli imputati.

A conclusione della sua requisitoria il pm aveva chiesto una condanna a sei anni per Zappone e a tre anni e mezzo per la moglie: il Tribunale ha assolto entrambi dall’accusa di estorsione ma ha condannato Zappone, difeso dall’avvocato Pasquale Cardillo Cupo, a otto anni di carcere tenendo in considerazione la recidiva quinquennale mentre la Di Fazio è stata condannata a due anni e mezzo.