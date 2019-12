Incendio ad Aprilia, due auto distrutte dalle fiamme nella notte. Giallo sulle cause

Un incendio ha interrotto la tranquillità della notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre in via Astuta ad Aprilia: ad andare a fuoco due auto. Sono in corso ora gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte; in seguito a diverse segnalazioni sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del locale distaccamento territoriale. Appena giunti hanno trovato due auto, una Citroën ed una Ranger Rover posteggiate in strada distanti tra loro circa una decina di metri, completamente avvolte dalle fiamme.

Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco, evitando che si potessero ancora propagare. Successivamente, insieme alle forze dell’ordine intervenute sul posto, è stato effettuato un accurato controllo per cercare di stabilire le cause. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Fortunatamente non si registrano feriti.