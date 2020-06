Aprilia, incendio alla centrale di Carano-Giannottola: possibili interruzioni d’acqua

Possibili disagi per i cittadini di Aprilia dopo che nella mattinata di oggi, 30 giugno, un incendio si è sviluppato presso la centrale di produzione di Carano Giannottola. Fino a questa sera sono possibili, infatti, interruzioni idriche che interessano tutto il territorio comunale.

A darne notizia l’Amministrazione dopo la comunicazione di Acqualatina. “Nella mattinata di oggi un improvviso incendio di natura elettrica è divampato presso la centrale di produzione di Carano Giannottola - fa sapere il Comune -. Al momento i serbatoi riescono ancora a garantire il normale servizio, ma sono previsti abbassamenti di pressione e interruzioni idriche fino alla tarda serata".

Per far fronte all’emergenza, la società ha comunque predisposto il posizionamento di autobotti in:

- via Galilei

- via Toscanini presso il parcheggio supermercato MD

- zona Montarelli presso il parcheggio della chiesa

“I tecnici di Acqualatina sono sul posto, insieme ai vigili del fuoco, per ripristinare il normale funzionamento dell’impianto” conclude ill Comune.