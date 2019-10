Ottobre Rosa, anche Aprilia scende in campo contro il tumore al seno

È stata avviata la scorsa settimana la campagna “Ottobre rosa”, il programma di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Anche Aprilia scende in campo con una serie di iniziative in collaborazione con il Comune, con la Breast Unit di Latina, le associazioni Andos di Aprilia e Susan G. Komen, l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” e il coro Liberi Cantores.

Le iniziative cominceranno martedì 15 ottobre, presso l’I.C. Giovanni Pascoli, dalle 10:30 alle 13:45, con il convegno “Prevenzione a scuola”, una lezione dedicata agli studenti delle classi terze, a cura dell’Associazione Susan G. Komen. A seguire, dalle 14:45 alle 16:30, si svolgerà “L’alimentazione e lo stile di vita nella prevenzione delle malattie oncologiche”, un corso di aggiornamento dedicato ai docenti. Relatore dell’evento sarà il biologo nutrizionista Alessio Filippone del Centro Terapie Integrate del Policlinico Universitario A. Gemelli Ircss.

Domenica 20 ottobre, a partire dalle 10:30, all’interno della Sala Consiliare “Luigi Meddi”, si terrà il convegno “Prevenire è vita”. L’evento, a cura della Breast Unit e dell’associazione Andos, vedrà la partecipazione di Fabio Ricci, chirurgo senologo e direttore clinico della Breast Unit all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Gloria Fanelli, referente screening mammografico al Goretti; Susanna Brusco, dirigente medico Pdta: Antonella Fontana, vice direttore radioterapia dell'ospedale di Latina; Alessandro Novaga, responsabile provinciale Enti ed Istituti Lilt: Resy Langiano, referente Cif; Paola Miceli, presidente Europa Donna; Giampaolo Spinelli, oncologo del polo Asl di Aprilia; Belardino Rossi, dirigente Asl di Aprilia; Marcella Schembari, case manager Breast Unit e Beatrice Carugno, del laboratorio del ,usical dell’I.C. Giovanni Pascoli di Aprilia.

Nel pomeriggio di domenica, a partire dalle 14:30, un gazebo dell’Andos di Aprilia sarà presente in piazza Roma per informare le cittadine e i cittadini sulle azioni di prevenzione del tumore al seno. Alle 19:30 si terrà la terza edizione del Concerto in Rosa per Maria, in ricordo di Maria Gabriele, corista dei Liberi Cantores.