Aprilia non si ferma all'alt: inseguito dai carabinieri. In auto aveva due etti di cocaina

Era alla guida della sua auto e quando i carabinieri gli hanno intimato l'alt per un normale controllo sulla strada non si è fermato. Ha continuato anzi ad accelerare e ha proseguito la sua fuga per le vie della città di Aprilia. I carabinieri però si sono messi all'inseguimento della vettura e sono riusciti a bloccare il conducente in località Campoverde.

Sono quindi scattati tutti gli accertamenti di rito e l'abitacolo dell'auto è stato perquisito. All'interno è stata scoperto e sequestrato un involucro che conteneva circa 200 grammi di cocaina. Il conducente, un 19enne di Latina, A.M., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotto in carcere.