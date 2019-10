Aprilia, slalom tra le auto a bordo di un furgone per fuggire dalla polizia: denunciato

Ha tentato la fuga dopo aver visto un posto di blocco della polizia e ha iniziato, alla guida del suo furgone, a fare lo slalom tra le auto. L'episodio è avvenuto ad Aprilia. Un cittadino di 28 anni di origine slava si è lanciato a folle velocità lungo le strade del quartiere, tra via Londra, via Lisbona e via Inghilterra, ma la prontezza degli agenti ha avuto la meglio. I poliziotti del commissariato di Cisterna sono riusciti a far accostare il furgone e a bloccarlo in via Inghilterra, con l'ausilio delle pattuglie del reparto Prevenzione Crimine Lazio.

L'autista, nonostante un nuovo maldestro tentativo di fuga, è stato fermato prima di riuscire a dileguarsi a piedi tra i palazzi circostanti. Portato al commissariato è stato identificato e poi denunciato alla Procura. Guidava ubriaco e senza assicurazione e dunque gli agenti hanno provveduto a ritirare la patente e a sequestrare il veicolo.

Tutto si è verificato durante un controllo straordinario del territorio nella zona di edilizia popolare che è stata teatro di recenti episodi di cronaca e dove è stata intensificata la presenza delle forze dell'ordine.